台中情侶一氧化碳中毒 意識模糊前電話報案獲救

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台中市西屯區一對情侶10日凌晨感到頭暈、肢體無力，消防局接獲報案，判斷疑似一氧化碳中毒案件，立即派遣人車前往救援，及時將意識模糊2人送醫。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市西屯區一對情侶今天凌晨3時多感到頭暈、肢體無力，台中市消防局接獲報案，女子簡短說明後電話即斷線，消防局隨即出動人員前往情侶住處，及時將意識模糊2人送醫。

台中市消防局表示，凌晨3時多接獲一名女子報案指稱，和男朋友兩人目前都感到頭暈、肢體無力；詢問現場情況時，電話即斷線，後續回撥多通電話都無人接聽，判斷疑似一氧化碳中毒案件，立即派遣人車前往。

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消防人員到場時發現，屋內1男1女都頭暈，女子已意識模糊，查看熱水器的裝置在陽台，室內門窗緊閉，救護人員施行急救處置後，將2名患者送醫，待醫院抽血檢查確認兩人是否為一氧化碳中毒。

消防局指出，經由醫院抽血檢查血中一氧化碳濃度的數值，發現2人一氧中毒數值都超過標準，目前仍在醫院觀察中；而2人住處的一氧化碳數值更高，研判2人都吸入過多一氧化碳導致意識模糊，幸好當事人報案及時搶救回來。（編輯：陳仁華）1110110