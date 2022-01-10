計程車司機因細故涉殺害乘客未遂 一審判8年

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（中央社記者林長順台北10日電）有殺人、傷害前科的李姓計程車司機去年4月間因細故涉在新北市新店區以十字型螺絲起子猛刺乘客，檢方求處無期徒刑。台北地院今天依殺人未遂罪判處李男8年徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，李姓男子去年4月4日駕駛計程車於新店區安民街附近搭載廖姓乘客，途中因廖男酒醉失態，李男心生激憤，先取出十字型螺絲起子，並將廖男拉出車外。

李男隨後涉嫌持螺絲起子朝廖男頸部、頭部等足以致命部位猛刺10多次，見廖男倒地再以腳猛踩廖男頭部後，駕車揚長而去。廖男因頸部出血倒臥血泊，經路人發覺報警送醫，倖免於難。

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檢方查出，李姓男子在民國84年至95年間，先後8次因駕駛計程車與其他駕駛或乘客發生衝突而毆打、殺害他人，在監獄中又2度毆打其他受刑人。

檢察官認為，李男服刑近13年後於108年出獄，他先於109年12月毆打乘客，又於去年4月犯下此件犯行，足見長達13年的監禁無法矯治李男暴戾氣息，依舊視人命如草芥，犯後飾詞狡辯，內心無絲毫真實悔意，求處無期徒刑。（編輯：戴光育）1110110