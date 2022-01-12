收錢施壓阻拆違建 二審判前新北議員廖正良6年

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（中央社記者劉世怡台北12日電）前新北市議員廖正良任內涉嫌協助違建戶施壓拆除大隊，拖延、妨礙拆除工作，並收受30萬元報酬。一審依貪污治罪條例圖利罪，判刑6年，二審台灣高等法院今天仍判6年。可上訴。

二審合議庭認定，廖正良的犯罪行為，除使廖姓空調公司負責人獲得繼續違法留存使用違章建築利益外，最主要目的即是使自己圖得不法利益新台幣30萬元，因此構成貪污治罪條例圖利罪，判刑6年，褫奪公權3年。

二審判決新聞資料指出，一名廖姓空調公司負責人民國103年在新北市汐止區一處山坡地搭建大型鐵皮屋，被新北市政府違章建築拆除大隊認定屬違章建築，應立即拆除，不得緩拆或免拆。

民國104年間，廖姓業者透過張姓男子，拜託當時擔任新北市議會第2屆議員的廖正良幫忙。廖正良在會談中向張男比出3的手勢（即「右手食指與大拇指做圓連結碰觸、其餘指頭向上伸直、手心朝己」） ，意即事成需有新台幣30萬元報酬。

104年10月間，廖正良親自以電話、簡訊聯繫拆除大隊副隊長蘇志民，表示「希望這個案子要大隊多協助，並請大隊給業者多一點搬遷時間」，若拆除大隊要執行，也記得先跟他溝通，讓他可以跟選民交代。

蘇志民因懼於廖正良議員身分，因此取消強制拆除作業。廖姓業者見目的達成，即與張男前往廖正良服務處，將現金30萬元放在茶葉袋內交付廖正良。

105年8月間，廖姓業者違建又遭檢舉，廖正良再以簡訊、電話向蘇志民稱「打狗之前也要看一下主人，一直在找人家麻煩」，以議員身分影響力，指示蘇志民停止拆除，蘇志民因而指示僅作象徵性拆除屋頂即行撤離。

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檢察官依違背職務行為收受賄賂罪起訴廖正良，但一審士林地方法院認為，廖正良請託暫緩或免拆違建，並非議員法定職務權限行為，請託方式為私下電話、簡訊，也在議事活動之外，過程中也未藉由議員提案、質詢、表決等職權干預拆除作業。

一審認定，廖正良藉議員身分影響力，一再干預拆除作業，使業者保有繼續使用違建的利益，觸犯貪污治罪條例圖利罪，判刑6年，褫奪公權3年。案經上訴由二審審理，今天宣判。（編輯：李亨山）1110112