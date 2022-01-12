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科技設備監控中心揭牌 打造全方位科技防逃網

2022/1/12 11:54（1/12 13:31 更新）
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因應新版防逃機制，司法院、法務部聯手於士檢偵查庭舊址打造「科技設備監控中心」，台灣高等檢察署檢察官陳佳秀（圖）12日在開幕典禮上簡報。中央社記者徐肇昌攝 111年1月12日
因應新版防逃機制，司法院、法務部聯手於士檢偵查庭舊址打造「科技設備監控中心」，台灣高等檢察署檢察官陳佳秀（圖）12日在開幕典禮上簡報。中央社記者徐肇昌攝 111年1月12日
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（中央社記者蕭博文台北12日電）由司法院與法務部建置的科技設備監控中心今天正式啟動，運用電子腳環、電子手環、監控手機、居家讀取器等科技設備，全天候監控被告、付保護管束的性侵加害人行蹤。

司法院與法務部今天上午為科技設備監控中心舉行揭牌典禮，由司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥共同揭幕；最高檢察署檢察總長江惠民、最高法院院長吳燦等司法機關首長共襄盛舉，親臨現場見證歷史。

林輝煌在典禮上表示，科技設備監控中心是司法史上一個重要的里程碑，始於民國106年司法改革國是會議的強化刑事程序防逃措施決議。

此外，刑事訴訟法也於108年7月17日修正公布，增訂法院、檢察官得命具保、責付、限制住居的被告一併接受科技設備監控，作為羈押的替代處分。

林輝煌說，司法院與法務部共同委託台灣高等檢察署辦理科技設備監控中心，使用更省電、更多功能、更輕巧的電子腳環，還有適用於較輕情節、逃匿可能性較低的被告使用的輕便電子手環，與具有人臉辨識系統的監控手機，以及強化訊號的居家讀取器。

林輝煌表示，法官、檢察官可依個案逃亡風險及實際情況，作層級化監控；監控手機可作為定期報到的工具，電子圍籬可劃定「禁止離開」、「禁止進入」區域，被告接近圍籬一定距離時，系統即自動告警。

林輝煌指出，監控中心配置專責人員全天候24小時掌握具保、責付、限制住居中被告的行蹤，一發現被告有逃亡舉動的時候，就可以依據監控訊號及活動軌跡，協請有關機關查緝歸案。

蔡清祥致詞時指出，過去已要求性侵害案件付保護管束的加害人配戴電子監控設備，如今結合受羈押替代處分被告監控工作，在士林地檢署舊大樓2樓建置監控中心，將有效落實防逃機制，避免再犯。

蔡清祥說，95年迄今，對於付保護管束的性侵加害人監控達1500多人，僅有13人破壞設備，但很快被緝獲，迅速排除再犯、逃亡之虞，顯示電子監控確實可減少人力並發揮效能。

高檢署檢察長邢泰釗則表示，科技設備監控中心是全新嘗試，而且是在短時間內建置成功的本土監控中心，感謝院部全力支持。

邢泰釗說，電子監控可讓被告生活不受影響，院檢能24小時掌握行蹤，但終究只是預警功能，若被告逃逸將耗費大量資源緝捕，若被告確有羈押必要時，院檢必須審慎評估是否採用電子監控。（編輯：李亨山）1110112

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