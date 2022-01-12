前立委龐建國墜樓亡 士檢相驗完畢遺體發還家屬

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（中央社記者蕭博文台北12日電）前立法委員、文化大學教授龐建國昨天墜樓身亡，享壽68歲。士檢檢察官今天相驗遺體，認定死因為高處墜落致多重性外傷，家屬對死因無意見，已將遺體發還家屬處理後事。

警消昨天上午7時許接獲民眾報案，指台北市內湖區內湖路3段的巷弄內有名男子路倒，經派員到場發現，這名男子因墜樓已明顯身亡，經查死者為龐建國；家屬接獲警方通知，才知此憾事。

士檢檢察官獲報後今天相驗龐建國遺體，認定死因為高處墜落致多重性外傷，家屬對死因沒有意見，檢察官已將遺體發還。

龐建國現為文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，妻為電視前主播邱秀珍。去年夏天龐建國還在臉書大力宣傳碩博士班招生資訊，也常投書媒體發表時論。

龐建國墜樓身亡後，國民黨發出新聞稿表達深切哀痛，將提供一切幫助，並表示龐建國昨天在群組突發出「不公不義的台灣，我生不如死」訊息，沒想到上午即發生憾事。（編輯：李亨山）1110112

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