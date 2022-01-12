落山風起遊墾丁坐車頂 恆春警將循線告發

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）墾丁地區日前有遊客坐在休旅車頂兜風，由於正值恆春半島落山風季節，危險行為被民眾錄下PO上網。恆春警分局今天表示，將循線告發，處3000元以上、1萬8000元以下罰款。

3名遊客坐在休旅車頂上，一邊晃動一邊聊天，一路從鄉道開上省道，一路險象環生，由於正值恆春地區落山風旺盛季節，危險行為讓當地民眾看不下去，以行車紀錄器錄下PO上網。

屏東縣政府警察局恆春分局四組組長陳信豪表示，乘客僅能依規定乘坐車輛載體內，不得乘座車輛內部空間以外的車斗、車頂，依道路交通管理處罰條例，車廂以外載客，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

陳信豪說，全案將依民眾提供影像循線追查告發，呼籲民眾出遊務必遵守交通規則，以避免衍生意外。

當地民眾表示，恆春半島西岸從每年10月到隔年4月間常發生陣陣強風，有時僅數小時，有時卻可持續數天，這種強風甚至將汽機車吹翻造成傷亡情形，甚至將電力設施吹壞。以往南迴鐵路在枋山段以東，為避免火車被落山風吹翻，還特地建了擋風牆。

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至於形成強勁的落山風主要和地形有關。依財團法人氣象推廣基金會資料，恆春落山風與平均高度3000公尺以上的中央山脈有關，中央山脈 從北到南約在高雄、屏東高度才緩降約1500公尺，再往 南到大武一帶，高度更低，只有大約400公尺。

所以大規模東北季風無法越過中央山脈，到了中央山脈南端，高度驟降，加上西南部是背風面，低層空氣較暖，氣壓較低，所以自北吹向南方的冷重空氣從山嶺上直衝而下，形成恆春強勁落山風。（編輯：孫承武）1110112