氣溫驟降 彰化縣1天6人無呼吸心跳送醫

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）冷氣團來襲，氣溫降低，彰化縣消防局今天統計截至下午2時止，縣內有6人送醫時已無呼吸心跳，年齡分布在54歲到92歲間，消防局呼籲民眾注意保暖，身體不適應儘速就醫。

彰化縣消防局發布新聞訊息指出，截至今天下午2時為止，彰化縣內有6人送醫時呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，最年輕為1名家住彰化市的54歲男子，最年長則是1名家住田中鎮的92歲婦人。

消防局表示，這6人雖無法判定和天氣冷有關係，不過仍呼籲長輩們做好保暖工作，以免引發心血管疾病。

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消防局指出，從今年1月1日至11日為止，消防局已成功搶救5例急性心肌梗塞病患，因應近期強烈冷氣團來襲，消防局呼籲民眾要注意保暖，並留意身體警訊。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任林晏任今天接受媒體聯訪時說，提醒長者早上起床後，要注意保暖，最好要穿襪子、外套及使用圍巾。如果在寒流來襲時出現胸悶胸痛、講話變慢或不清楚時，可能是心血管病變前兆，應儘速就醫。（編輯：謝雅竹）1110112