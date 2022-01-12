國民法官112年上路 台北地院模擬傷害致死案開庭

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台北地方法院12日下午舉辦第1輪次第4場次國民法官模擬法庭審理及評議程序，相關人員就位後隨即正式進行。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日

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（中央社記者劉世怡台北12日電）國民法官新制將於112年上路，台北地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，審理一件傷害致死案件。監察院長陳菊親率委員坐在旁聽席，與司法院長許宗力等人一同觀摩。

北院今天起到13日舉行第一輪次第四場次國民法官模擬法庭，表定為監察院司法及獄政委員會觀摩參訪活動，今天模擬法庭活動，下午展開審理程序，進行爭點整理及證據調查，由檢辯雙方上場進行攻防。

北院指出，模擬法庭明天將進行審理程序中關於證人訊問及被告訊問等重要程序，最後進行評議及宣判。（編輯：張銘坤）1110112

監察院長陳菊（前左2）12日偕同監察委員到台北地方法院，觀摩國民法官模擬法庭的運作情形。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月12日

台北地方法院12日下午舉辦國民法官模擬法庭審理、評議程序，監察院長陳菊（右）與監委王美玉（左）到場觀摩，陳菊表示，擁有不同生命經驗的人能參與審判，是台灣司法改革很大的進步。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日

台北地方法院第1輪次第4場次國民法官模擬法庭審理及評議程序12日下午登場，檢察官代表參與審理過程。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日

台北地方法院第1輪次第4場次國民法官模擬法庭審理及評議程序12日下午登場，監察院長陳菊（前右）在司法院長許宗力（前左）陪同下到場旁聽。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日