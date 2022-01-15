刑事局：詐騙案攀升 假投資居多

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（中央社記者劉建邦台北15日電）刑事局今天表示，去年詐騙案件數、總財損金額數據攀升，以「假投資詐騙」最多，長者常遇「靈骨塔詐騙」，將持續規劃掃蕩詐騙集團專案，遇詐騙可撥165專線諮詢。

刑事局發布新聞資料指出，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，網路成為民眾常使用通訊管道，歹徒看準時機，透過網路拍賣、社群媒體平台、交友軟體、手機簡訊等方式進行詐騙。

刑事局統計去年詐騙案總發生數約2萬4000餘件，總財損金額約新台幣50億餘元，為近年最高峰。

刑事局表示，去年以「假投資詐騙」發生數及財損數成長幅度最多，經分析，民眾會在社群網站、交友軟體等遇到網友主動搭訕，歹徒事後用話術或交友等方式邀約被害人加入假投資網站，再以電話、簡訊等勸誘投資。

刑事局指出，50歲以上民眾常遇「靈骨塔詐騙」，歹徒假冒仲介公司名義，佯稱可協助販售被害人持有投資物，事後提及要繳納保證金、稅金、包裝等為由進行詐騙。

刑事局說，為維護民眾財產安全，疫情期間將持續規劃執行掃蕩詐騙集團專案行動，也會同步強化民間宣導及業者管理措施。

刑事局表示，接獲不明來電或有人主動提及可透過靈骨塔投資就是詐騙，遇詐騙可撥165反詐騙專線諮詢。（編輯：張銘坤）1110115