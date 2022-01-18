司法院首播少年法庭實境秀 幫做出庭準備

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（中央社記者劉世怡台北18日電）司法院今天首播「少年法庭權益告知影片」，影片由知名導演王小棣主持，透過實境秀進入法庭，逐一介紹安全檢查、報到隱私保障、法庭人員席位等，幫助少年及家長可做出庭準備。

司法院今天舉行例行記者會，由少年及家事廳長謝靜慧介紹兒童權利公約及少年事件處理法關於司法少年的權益保障，並首播「少年法庭權益告知影片」，經由實境秀，介紹報到流程、少年權益及協商式少年法庭的席位布置。

謝靜慧表示，影片由知名導演王小棣參與主持，青年導演練健輝執導拍攝，透過代言大使走進法院，逐一介紹安全檢查、報到隱私保障、法庭人員席位、法官告知事項及少年權利，包括非行或曝險事實與適用法條、可以保持緘默與依自己的想法陳述、可以選任輔佐人與申請法律扶助、可以請求調查有利自己的證據等。

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謝靜慧指出，少事法民國108年6月修正時，依照兒童權利公約保障司法少年不受歧視、最佳利益、生存發展、表意自由四大權利意旨，強化對少年表意權、知情權、伴同權、資訊獲取權、隱私及安全之程序保護規定，影片推出後，應有助於少年及其家長瞭解上述權利及出庭準備。

司法院新聞稿指出，少年法庭權利告知影片，將於司法院外網建立連結（https://youtu.be/UCJN0YUhexs ），並於全國一審法院少年法庭播映，另提供警察機關、學校等場所適時宣導。（編輯：李亨山）1110118