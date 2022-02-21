背後傳球害騎士慘摔 一審判高中生與家長賠83萬

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新北一名高中生背後傳球導致路旁機車騎士摔車重傷，法院一審判賠新台幣83萬餘元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）何姓高中生日前打籃球，不當力道背後傳球導致籃球滾到馬路上，害胡姓機車騎士摔車重傷。新北地院認定高中生不聽球友反映接不到，繼續背後傳球，有過失，判賠新台幣83萬餘元。

根據新北地方法院判決書，民國108年4月29日晚間7時許，17歲何姓高中生在板橋區某公有簡易籃球場和球友打球時，數度以背後傳球方式拋球，球友多次口頭反映其力道過大、準度偏斜，別人接不到。

何姓高中生仍以相同方式傳球，因力道無法掌控，籃球過於歪斜飛出至馬路，行經的胡姓機車騎士閃避不及摔車，送醫後左側2根肋骨斷裂、右手掌骨折，全身多處挫傷。

刑事部分，少年法庭認定何姓高中生行為構成刑法過失傷害罪，裁定應予訓誡確定，同行球友裁定不付審理確定。

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至於胡姓騎士求償123餘萬元，民事法庭審理時，少年與家長否認過失，但法官調查，當時與何少一起打球者，多次反映接不到這種傳球，何姓高中生不理會因而發生事故，有過失，父母也應一起負責，判他與家長賠償83萬餘元。全案可上訴。

胡姓機車騎士另以籃球場底線端未設置任何圍欄、鐵絲網，臨路端雖有圍欄，但竟留有1.8公尺空隙，設置、管理有所欠缺，要求板橋區公所連帶賠償。法官認定主因是高中生以異於一般傳球方式傳球所致，公所不須賠償。（編輯：方沛清）1110221