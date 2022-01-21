遛比特犬未牽繩害路人護愛犬受傷 飼主判拘35天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄陳姓男子帶飼養的比特犬、泰皇犬外出時，因沒牽繩導致比特犬攻擊路人李姓女子的柴犬，李女為拉開2隻狗跌倒受傷，橋頭地院依過失傷害判陳男拘役35天，得易科罰金。

橋頭地院法官審理時，陳男雖坦承犯行，但卻遲遲未和李女達成和解或補償對方，合議庭審酌陳男未善盡飼主責任採取適當防護措施，導致比特犬衝往攻擊李女牽的柴犬，進而害李女受傷，據此依過失傷害罪判處拘役35天，得易科罰金。

橋頭地方法院判決指出，陳男去年8月3日下午帶飼養的比特犬、泰皇犬外出時，因沒牽繩和任何安全防護措施就放任2隻狗肆意奔跑，導致比特犬衝向李女飼養的柴犬攻擊。

李女為保護愛犬，原本想將2隻狗拉開，但卻不慎跌倒在地，送醫診斷後受有頭部鈍傷、右側上肢及雙膝擦挫傷、右側上臂表淺性撕裂傷、頭暈、急性壓力反應、非特定的焦慮症傷害，李女驗傷後隨即報警提告過失傷害。

農委會去年公告比特犬等混血犬隻自今年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，飼主必須在112年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為「合法飼養的比特犬」和「合法的比特犬飼養者」。申報備查的方式就是在各寵物登記站「植入晶片辦理寵物登記、註記」即可，手續非常簡便；當然日後飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時也須申報備查（修正寵物登記資料）。

依據「動物保護法」規定，若飼養具有攻擊性的犬種，飼主除要有基本的寵物登記與結紮外，出門時也規定要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引、戴不影響散熱的透氣口罩，作為防護措施。否則，可依動保法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110121