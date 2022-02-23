比特犬2/28前應寵物登記 北市府：逾期裁罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市動保處今天表示，飼主28日前應完成比特犬寵物登記，逾期僅能赴動保處登記外，若經查緝發現，將依動物保護法裁罰，查獲無飼主犬隻則會帶回動物之家安置。

台北市政府動物保護處發新聞資料指出，比特犬飼主若在3月1日後才登記，至明年2月28日前，只能赴動保處辦理寵物登記，且需提供犬隻飼養證明，逾期未登記比特犬，經查獲，可依違反動物保護法處飼主新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

動保處指出，飼養美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬飼主應於2月28日前至北市寵物登記站完成登記。寵物登記服務放置在動保處官方網站。

動保處表示，依農委會「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」公告事項規定，民國112年3月1日起違法飼養比特犬，將可依違反動保法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

動保處統計，至1月底止，全市已登記比特犬為155隻。

動保處表示，飼主帶攻擊性犬隻出入公共場所，應由成年人伴同，牽繩長度不應超過1.5公尺，並替犬隻佩戴透氣口罩。

農委會日前指出，民國110年10月26日已公告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，今年3月1日起，禁止飼養、輸入動物為比特犬（Pit Bull Terrier），包含美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）。

農委會表示，3月1日前已輸入或飼養這2種犬隻的飼主，必須在112年2月28日前，向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，完成寵物登記，才能繼續飼養。（編輯：李亨山）1110223