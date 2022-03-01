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比特犬
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比特犬2/27

3月起禁新養比特犬 現有飼主寵物登記4天增近千隻

2022/3/1 17:06（3/1 22:29 更新）
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農委會宣布3月起禁止飼養、輸入比特犬，原先已養須寵物登記，迄今全國登記4686隻，比2月24日多出964隻，高屏新增最多。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
農委會宣布3月起禁止飼養、輸入比特犬，原先已養須寵物登記，迄今全國登記4686隻，比2月24日多出964隻，高屏新增最多。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）比特犬咬人或致死案頻傳，農委會宣布今年3月起禁止飼養、輸入比特犬，原先已養須寵物登記，地方政府並專案催促，迄今全國登記4686隻，比2月24日多出964隻，高屏新增最多。

行政院農業委員會民國110年10月26日公告今年3月起禁止飼養、輸入的比特犬包含2種，包括美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）。

之前已養比特犬則須寵物登記，否則可依動物保護法有關違反寵登規定罰新台幣3000元以上、1.5萬元以下罰鍰，若至明年2月底前仍未登記，可罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

新制上路前，農委會畜牧處2月24日彙整22縣市完成登記、備查的比特犬共3722隻，其中高雄市475隻、屏東縣451隻、台中市355隻、台南市318隻、新北市263隻等數量較多。

畜牧處強調，雖然登記截止到明年2月底，但是已請各地方政府展開專案催促飼主登記，截至今天，增加964隻，已登記數量4686隻，這4天登記數量增加最多的是屏東縣158隻，其次是高雄市增加109隻，花蓮縣、台中市皆增加78隻，台南市則增加75隻。

另外5種危險性犬隻登記，日本土佐犬維持28隻、紐波利頓犬維持67隻、阿根廷杜告犬從116隻增至120隻、巴西非勒犬維持0隻、獒犬從1759隻增至2151隻。飼主帶出門必須繫上1.5公尺長以內的狗繩並戴上口罩，以減低意外發生。（編輯：張雅淨）1110301

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