小黑狗慘遭咬死 台東動防所追查闖禍比特犬飼主

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣今天上午發生比特犬咬死小黑狗事件，小黑狗的主人心痛不已地說，「萬一咬死小孩怎麼辦」。台東動防所已捕捉到闖禍的比特犬，帶回並追查飼主。

台東縣卑南鄉東興村朱姓村民今天上午告訴媒體，妻子早上巡田時，發現1頭脖子綁著牽繩的比特犬正在攻擊愛犬「小黑」，比特犬咬住「小黑」的脖子，妻子為了搶救愛犬，不停地大叫驅趕，但比特犬緊咬不放，她趕緊通知警方幫忙，但愛犬仍遭咬死。

「如果是咬死小孩怎麼辦」，朱男說，事發地點距離村莊不到100公尺，萬一比特犬跑進村莊內攻擊小孩，後果將不堪設想。

吳姓村民表示，不僅小孩，大人在外工作也會擔心遇到發瘋的比特犬。

台東縣動物防疫所長黎煥棠接受媒體聯訪時指出，目前已將比特犬捉回，牠有頸圈，應該是有人飼養，將掃描查看是否有植入晶片，若有很快就能追查到飼主，一旦查到飼主將通知到案說明。

黎煥棠表示，若經查證飼主未依相關規範飼養比特犬屬實，除依違反動物保護法移送法辦，並開罰飼主。

黎煥棠說，截至昨天統計，台東縣登記飼養比特犬的飼主共399人，犬隻數共480隻，目前收容所共有5隻，所內人員從去年起逐一向飼主宣導相當規範；農委會公告3月1日起禁止比特犬飼養、輸入或輸出，飼主若棄養將依動保法開罰新台幣3萬至15萬元。

另外，飼主未完成植入晶片與寵物登記，開罰5萬元至25萬元，並沒入犬隻；飼主應完成絕育不得繁殖，違者可開罰25萬元；比特犬出入公共場所時應由成年人伴同，牠並須配戴透氣口罩與長度不超過1.5公尺的牽繩等防護措施，違者可開罰3萬元至15萬元。（編輯：戴光育）1110317