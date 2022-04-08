屏東咬傷女童比特犬 農業處管收

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣崁頂鄉3日發生惡犬攻擊2歲女童，屏東縣政府農業處經由農委會狗臉辨識系統證實這隻惡犬為比特犬，農業處已函請農委會解釋要用哪條法令裁罰，並將在11日管收比特犬。

陳姓飼主飼養的比特犬3日下午衝出自家庭院，攻擊由大人抱著的2歲謝姓女童，致女童身上40多處傷口，抱著女童的姑姑及前來解救的祖父也受傷，連聞聲解救的陳姓飼主也被自家狗咬傷。

女童送高雄長庚醫院醫治，沒有生命危險，但家屬不能原諒飼主，揚言告到底，陳姓飼主則表示，有將狗綁好，不知為何掙脫。

農業處長鄭永裕今天向中央社記者表示，這隻狗民國109年12月登記，是陳姓飼主撿到的狗，當時是小狗無法清楚辨識品種，飼主登記「混種狗」，農業處經由農委會狗臉辨識系統，已證實是比特犬。

鄭永裕表示，飼主確有疏縱之嫌，飼主民國109年登記為「混種狗」，如果依動物保護法第7條，一般狗疏縱罰鍰是新台幣3000元到1萬5000元，去年農委會公告比特犬新法，如果依新法，則得依動保法第29條裁罰3萬到15萬元。

鄭永裕表示，今天已函文請農委會解釋，要依動保法第7條或第29條罰、是不是要飼主改登記狗種等；另外，女童家屬表示要走司法途徑，農業處也會等到司法裁決後，再依司法進行行政法的裁罰，這隻闖禍比特犬將在11日先由農業處管收。（編輯：黃世雅）1110408