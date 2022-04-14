大麻工廠飼養比特犬當守衛 4人被逮收押

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黃姓男子等4人將室內布置成適合大麻花生長的溫室環境，購買培養土搭建花架，定時灌溉、施肥，加以風乾後，將大麻花葉製造成可供人施用的大麻製品。 （檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）黃姓男子等4人自行從網路購買種子，在雲林縣租屋種植，並飼養比特犬當守衛，雲林地檢署昨天指揮專案小組，查獲467株大麻，檢方以黃男等4人有串供、逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天接受媒體聯訪時表示，黃姓男子（26歲）、陳姓男子（18歲）、廖姓男子（25歲）及陳姓男子（22歲）等4人從網路購買大麻種子，在雲林縣虎尾鎮、大埤鄉等處租屋栽種。

吳文城說，檢察官段可芳指揮刑事警察局偵查第六大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局第二分局等單位組成專案小組，密集蒐證。

專案小組發現，黃姓男子等4人將室內布置成適合大麻花生長的溫室環境，購買培養土搭建花架，定時灌溉、施肥，加以風乾後，將大麻花葉製造成可供人施用的大麻製品，再以分裝袋真空分裝，使用研磨器磨成粉末捲成大麻香菸販售，更豢養比特犬，阻止外人接近。

專案小組昨天持搜索票，兵分多路逮捕黃姓男子等4人，當場查獲大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。

專案小組調查，黃姓男子等4人種植時間約3、4個月，近日進入採收、製造階段，將擴大偵辦清查是否已有成品販售到市面上。

經檢方複訊後，認為黃男等4人所涉犯為毒品危害防制條例製造、販賣毒品的重罪，且有逃亡、勾串之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1110414