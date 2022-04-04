混種狗衝出屋外咬傷2歲女童 屏東農業處將鑑定是否為比特犬

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣崁頂鄉鹽館路昨天下午發生2歲的謝姓女童被一隻衝出屋外的疑似比特犬攻擊，女童被咬傷40多處，傷勢嚴重，所幸生命跡象穩定，縣府農業處表示，犬隻登記時是混種犬。

農業處長鄭永裕向中央社記者表示，謝姓女童昨天下午4時許與姑姑出外散步，被一隻衝出屋外的狗攻擊咬傷，當時有路人協助解救女童，陳姓飼主聞聲出門，也進行解救，自己還被狗咬傷。

鄭永裕說，女童身上有40多處被咬傷，目前在東港安泰醫院救治，女童生命跡象穩定，但傷勢嚴重，家屬正在考慮是否轉到高雄的醫院醫治。

鄭永裕表示，這隻狗是在民國109年登記，陳姓飼主表示是撿到的狗，由於當時是小狗，外觀雖看起來與比特犬相似，但不能很確定狗的品種，因此，登記「混種犬（米克斯）」。

鄭永裕說，農業處人員已做過訪查，這隻狗外型看起來和比特犬相似，至於是不是有比特犬的血統，農業處將上農委會狗臉辨識系統進行辨識鑑定。

陳姓飼主向農業處人員表示，當時正在上廁所，狗有綁，但庭院的門沒關，他也不知道狗怎麼會衝出門外。鄭永裕說，飼主有疏縱之嫌，如果女童家屬要提出刑事告訴，農業處將等到刑事判決出來後，再看判決結果，研議是否依動物保護法對飼主進行裁處。（編輯：謝雅竹）1110404