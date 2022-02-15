嘉縣鎮代比特犬涉嫌咬死鄰居黑狗 家畜所調查

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣布袋鎮某鎮代飼養的比特犬，日前掙脫鍊條，涉嫌咬死鄰居的黑狗，家畜所已介入調查，今天要求飼養人到案陳述意見，若屬實，將依動保法開罰。

嘉義縣家畜疾病防治所告訴中央社記者，日前接獲民眾檢舉，布袋某鎮民代表飼養的比特犬，1月22日下午掙脫鍊條，咬死鄰居餵養的1隻黑狗，過程都被人用手機錄影存證。

家畜所表示，此鎮代飼養的比特犬並非第一次掙脫，過去也曾有傷人案例，但飼主並未改善相關情況，近日訪查時甚至對家畜所人員說他不想養了；若他的比特犬咬死鄰居的狗屬實，將依動物保護法開罰。

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另外，依動保法規定，未為寵物完成絕育者可開罰新台幣5萬至15萬元，未完成寵物登記者可開罰3000至1.5萬元，未完成狂犬病預防注射者則可依動物傳染病防治條例開罰3萬至15萬元，如果上述規定飼主都沒有做，基本罰鍰從8.3萬元起跳。

家畜所強調，農委會公告3月1日起禁止比特犬飼養、輸入或輸出，呼籲比特犬飼主，應在2月28日前完成植入晶片、寵物登記、施打狂犬病疫苗，並完成絕育。（編輯：陳仁華）1110215