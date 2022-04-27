屏縣府推動比特犬管理 開辦飼主教育訓練

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣已連續發生2起比特犬咬傷兒童、甚至致死事件，縣政府今天表示，目前縣內登記飼養的比特犬有631隻，縣府將在5月21日針對飼主開辦教育訓練，希望減少攻擊事件發生。

縣府農業處今天召開記者會，動物保護及保育科科長李繼雅表示，比特犬自民國111年3月1日公告為禁止輸入及飼養的犬種後，在公告前已有飼養的民眾都必須在112年2月28日前完成登記，屏東縣目前登記飼養的比特犬有631隻，又以原住民地區飼養較多，多作為獵犬用。

李繼雅表示，為鼓勵民眾登記，縣府開放民間登記機構（35間動物醫院）幫忙植入晶片，減少民眾攜帶犬隻到縣府的舟車勞頓，針對大眾關心的比特犬飼養問題，縣府5月21日將針對縣內比特犬飼主開辦教育訓練，增加飼主責任教育，期許減少攻擊行為發生。

另外，近年來，毛小孩逐漸成為許多人生活中重要的一分子，面對106年起犬貓零撲殺政策，屏東縣公立犬貓中途之家沒有空間再收容流浪犬貓，縣府統計，目前收容的流浪犬有2萬多隻，另有流浪貓的收容。

李繼雅表示，縣府推動領養代替購買，從民國110年3月開始結合寵物友善店家、餐廳等推出「微笑浪浪中途小棧」計畫，並建置專屬的臉書粉絲專頁。

李繼雅說，將公立犬貓中途之家的浪犬貓帶出收容所，提高犬貓曝光度，成功增加認養比率達10%，目前全縣有22家餐廳、寵物友善店家擔任中途小棧，協助認養。

另外，潮州高中也自今年3月起，主動尋求合作，新增為中途場域，創下屏東校園首次協助流浪動物認養的新頁。（編輯：謝雅竹）1110427