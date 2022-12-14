比特犬禁養上路 屏東3成飼主未替飼犬絕育

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）政府禁養比特犬，但屏東縣仍有近3成飼主未替所飼犬隻完成絕育。縣府農業處今天表示，明年3月法定期限，將針對飼有比特犬仍未絕育、未辦理登記飼主依動保法開罰。

比特犬傷人事件頻傳，農委會依動物保護法第8條，將比特犬、美國比特鬥牛犬及史大佛夏牛頭犬納管，禁止其輸出、入及飼養繁殖，新規定上路後有1年緩衝期，將在民國112年3月1日起正式生效，屆時未登記及未絕育者最高可重罰50萬元。

在農委會公告比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，屏縣府著手清查轄內以寵物登記比特犬，截止12月8日止，登記在養比特犬共572隻，絕育率已由5月清查時23%提升至73%，但仍有將近3成飼主未替所飼犬隻完成絕育。

縣府農業處今天新聞稿表示，在法定期限到期後，將針對飼有比特犬仍未絕育，以及未替犬隻寵物登記飼主強力執法，依動保法開罰。

農業處表示，民國112年3月1日起飼養未登記比特犬，可依動保法第26條規定，處最高25萬元罰鍰，且得沒入犬隻。再次呼籲目前已登記在養中比特犬飼主應盡速替所飼犬隻絕育，且遵守農委會公告「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」避免受罰。（編輯：孫承武）1111214