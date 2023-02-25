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比特犬228限期 高市：逾期未辦寵登最高罰25萬

2023/2/25 10:56（2/25 11:36 更新）
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農委會公告自111年3月1日起，比特犬為指定禁止飼養輸入或輸出動物。111年3月1日前已輸入或飼養比特犬者，應於2月28日前向所在地主管機關登記備查（辦理寵登），始得繼續飼養。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月25日
農委會公告自111年3月1日起，比特犬為指定禁止飼養輸入或輸出動物。111年3月1日前已輸入或飼養比特犬者，應於2月28日前向所在地主管機關登記備查（辦理寵登），始得繼續飼養。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月25日
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）228合法飼養比特犬飼主最後期限，高雄市動保處今天表示，期限絕對不再寬限，逾期未辦理寵物登記，罰鍰5到25萬，並可直接沒入；另比特犬未做絕育手術一樣要罰。

近年來遭比特犬攻擊新聞事件層出不窮，行政院農委會從源頭管理降低比特犬飼養量，民國110年10月26日公告，自111年3月1日起比特犬為指定禁止飼養輸入或輸出動物；111年3月1日前已輸入或飼養比特犬者，應於今年2月28日前向所在地主管機關登記備查(辦理寵登)，始得繼續飼養。

動保處提醒比特犬飼主，尚未替比特犬植入晶片及完成寵物登記者，應儘速於28日前完成登記，才能合法飼養比特犬，否則可處新台幣5萬至25萬元罰鍰，並得沒入犬隻。已完成登記的比特犬，當飼主、飼養地點變更、犬隻遺失或死亡時，應辦理變更登記。尤其比特犬需進行轉讓時，以有飼養比特犬經驗飼主為限；若無飼養比特犬經驗，則不得飼養比特犬。

動保處長葉坤松說，依農委會公告規定比特犬不得繁殖，因此除非生理健康因素，經獸醫師診斷不適施予絕育手術情形外，都應進行絕育手術，不得申報免絕育，提醒飼主盡速為自家比特犬進行絕育，違者一樣處5萬至25萬元罰鍰。

葉坤松提醒比特犬出入公共場所時，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺繩或鍊牽引及配戴不影響散熱透氣口罩，違者依動物保護法規定處3萬至15萬元罰鍰。（編輯：孫承武）1120225

#葉坤松
#農委會
#動保處長
葉坤松
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