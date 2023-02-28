比特犬登記屆期 3/1起最高可罰25萬元

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（中央社記者張雄風台北28日電）農委會去年公告禁止美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬等2種比特犬飼養、輸入或輸出，已飼養的飼主或寵物繁殖業者最遲須今天完成登記，未完成者最高可處新台幣25萬元罰鍰。

行政院農業委員會於110年10月26日公告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，名稱修正為「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，並納入2種比特犬。

根據公告內容，自去年3月1日起，指定禁止飼養或輸入動物比特犬包括美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier），已輸入或飼養犬隻者，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，才得繼續飼養；公告上路後則有一年的緩衝期，也就是將在明天正式生效。

農委會畜牧處表示，比特犬因發生咬人或致死案，去年3月起禁止飼養、輸出入及繁殖，之前已養須寵物登記，今天結束仍未登記者，可依動物保護法第26條處5萬到25萬元。

畜牧處並說明，家戶飼養，不得自行繁殖；但是完成登記備查的若是特定寵物繁殖業者，因為是種犬，得繼續繁殖，繁殖的犬隻出生後，也須登記備查；不過繁殖出的下一代犬隻，不得再行繁殖。

飼主、飼養地點變更或死亡時，也須登記備查；「變更後之飼主」須是有依法完成登記備查者，換言之，以曾飼養過這2種犬隻者為限。

至於上述2種之外的比特犬，仍可以飼養、輸入、輸出，但因是危險犬隻，所以飼主帶出門必須繫上1.5公尺長以內的狗繩、戴上口罩，以減低意外發生。（編輯：管中維）1120228