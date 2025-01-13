實體幣店勾結詐團坑騙數百人逾30億 雲檢收押6人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林地檢署檢察官段可芳前年偵辦詐欺案，進而發現周姓父子檔成立實體幣店勾結詐騙集團水房，以養、套、殺方式坑騙數百人，初估受損金額逾30億，周男等6人遭收押，全案擴大偵辦。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，段可芳112年偵辦假投資車手詐欺案過程中，發現55歲周姓男子與27歲、26歲2名兒子勾結詐騙集團水房，成立實體幣店，參與詐騙民眾錢財。

段可芳指揮相關單位成立專案小組，動員逾100名司法警察，分別在民國113年7月、11月至全台32處所同步執行搜索，查扣現金約新台幣986萬元、虛擬貨幣USDT（泰達幣）171萬3323顆（約新台幣5482萬元），另凍結帳戶內現金910萬元及Audi TT RS 2023年款跑車等，數波執行，聲押周姓父子等6人獲准，另14人具保。

檢方指出，周姓父子3人原在中部地區經營薑母鴨店，周父大兒子曾與詐欺集團水房合作，從事個人幣商，他在圈內小有名氣，其認為場外交易有暴利可圖，從112年3月先加盟實體幣店，與父親共同經營佯裝為合法交易分店，但總店要求至店內賣幣者全數實名制，導致影響到與分店合作的水房成員。

檢方表示，周姓父子因獲利可觀，不願放棄與水房成員合作機會，自己另起爐灶，在全台陸續共成立10間泰達幣兌換所；為取信被害人信任，兌換所內刻意標榜防詐宣導、形式上KYC、免責聲明、契約書等，以合法交易外觀，切割幣店責任。

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檢方在偵辦過程中發現，許多被害人皆因為誘騙加入各類投資群組，或以假交友方式取得被害人信任，嗣後再遭引導至實體虛擬幣店購買虛擬貨幣進行投資，詐騙集團甚至會以假出金方式，讓被害人誤信有獲利，待被害人進行大額投資後，詐騙集團即將虛擬貨幣轉移，讓被害人血本無歸，以養、套、殺模式坑殺被害人。

檢方清查，周姓父子從詐欺款項中賺取暴利價差，自113年1月間迄至同年7月10日，不法獲利逾1億元，初估已報案者數百人、受損金額破30億元。（編輯：陳仁華）1140113