比特犬登記3722隻 3月禁新養、已養未登可罰1.5萬

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會今天說，比特犬因發生咬人或致死案，3月起禁止飼養、輸入，之前已養須寵物登記，將專案催促，否則最多可罰1.5萬元，全國已登記3722隻，明年2月底前未登記罰5萬到25萬元。

行政院農業委員會畜牧處彙整全國22縣市迄今完成登記、備查的比特犬共3722隻。其中，高雄市475隻、屏東縣451隻、台中市355隻、台南市318隻、新北市263隻等。

畜牧處提醒，危險犬種有6種，飼主帶狗外出須遵守繫上1.5公尺以內牽繩等規定，其中比特犬（Pit Bull Terrier）體型不大，飼主飼養時對犬種特性的警覺性不一定具備，在海內外都有發生咬傷人或致死案件，因此農委會110年10月26日已公告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，今年3月1日起禁止飼養、輸入。

上述比特犬包含2種：美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）。

畜牧處並說，3月之前已飼養比特犬的飼主，必須在明年2月28日以前向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，即完成寵登，才能繼續飼養；飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時，也要登記備查；明年3月起逾期未寵登，依動物保護法第26條處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

明年3月以前，還未寵登的飼主有1年期限可完成寵登，畜牧處說，但是為了促使飼主落實寵登，去年與地方政府開會，已達成協議，各地方政府將以專案執行方式催促飼主寵登，發現沒寵登者，先依一般犬隻飼養沒寵登的違規案件懲處，根據動保法處3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

畜牧處並說明，家戶飼養，不得自行繁殖；但是完成登記備查的若是特定寵物繁殖業者，因為是種犬，得繼續繁殖，繁殖的犬隻出生後，也須登記備查；不過繁殖出的下一代犬隻，不得再行繁殖；飼主、飼養地點變更或死亡時，也須登記備查；「變更後之飼主」須是有依法完成登記備查者，換言之，以曾飼養過這2種犬隻者為限。

至於以上2種之外的比特犬，仍可以飼養、輸入、輸出，但因是危險犬隻，所以飼主帶出門必須繫上1.5公尺長以內的狗繩、戴上口罩，以減低意外發生。

另外5種危險犬種，畜牧處統計，迄今登記隻數，日本土佐犬28隻、紐波利頓犬67隻、阿根廷杜告犬116隻、巴西非勒犬0隻、獒犬1759隻。（編輯：管中維）1110224