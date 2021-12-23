比特犬掙脫繩索攻擊郵差路人 防疫所依法開罰飼主

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雲林縣一隻比特犬23日掙脫繩索，攻擊路人和郵差。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣褒忠鄉今天發生比特犬掙脫繩索，攻擊路人和郵差，造成2人腳部受傷，治療後暫無大礙；雲林縣動植物防疫所指出，比特犬飼主未依規定將其綁好，將依動保法處置。

目擊者接受媒體聯訪時表示，一名郵差今天上午10時到褒忠鄉中民村投遞郵件，突然一隻比特犬從住家衝出到巷弄，先攻擊後方騎腳踏車的老翁，飼主見況欲追上比特犬加以制止，不料，比特犬又回頭攻擊郵差。

老翁和郵差的腿部都有撕裂傷，經送醫治療後，暫無大礙，也尚未提告。

雲林縣動植物防疫所提到，比特犬是具有攻擊性的寵物，飼主必須登記，出入公共場所或公眾得出入的場所時，應該由成年人陪同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，且配戴不影響散熱之透氣口罩，否則可依動保法處新台幣3萬元以上、15萬以下罰鍰。

雲林縣動植物防疫所初步調查，肇禍比特犬由林姓飼主已飼養1年多，平時都有綁住，不曾發生追車或是出現攻擊行為，目前比特犬仍由飼主妥善管理。

雲林縣動植物防疫所指出，比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，必須在2023年2月28日前完成申報備查，目前雲林縣飼養比特犬完成登記飼主97人，有123隻比特犬。（編輯：陳仁華）1101223