8隻比特犬擠爆嘉縣收容所 歡迎民眾認養

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天表示，近日在奮起湖與六腳鄉各捕獲1隻被棄養的比特犬，目前已集滿8隻，收容所已無空間歡迎認養，但凶猛犬認養人需通過專案評核始可認養。

林珮如告訴中央社記者，農委會公告民國111年3月1日起具攻擊性犬隻如比特犬等列入禁止飼養及進口名單，家畜所原先僅收容2隻比特犬，在公告後增至8隻，登記數也從25隻增加到55隻。

林珮如說，所內收容8隻比特犬，因其凶猛特性需分籠飼養，已無多餘空間，開放民眾認養，但認養人需通過專案評核始可認養。

比特犬棄養情形增加，林珮如認為是中央公告禁養後許多無良飼主不想負責任又擔心被罰造成的，目前是禁養公告的陣痛期，禁止輸入後加上飼主需要登記，狀況應會逐漸好轉。

林珮如強調，農委會110年10月底公告已飼養比特犬的飼主需在112年2月28日前完成植入晶片與寵物登記，且應完成絕育不得繁殖，違者依法開罰。（編輯：黃世雅）1110106

嘉義縣家畜疾病防治所6日表示，所內收容8隻比特犬，因其凶猛特性需分籠飼養，已無多餘空間，開放民眾認養，但認養人需通過專案評核始可認養。圖為使用麻醉槍抓回的比特犬。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月6日