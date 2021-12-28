2021十大動保新聞 154隻走私貓安樂死排首位

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）民間團體舉辦的第一屆全國動保會議將於明天舉行，動保團體「動物保護立法運動聯盟」今天公布票選2021年台灣十大動保新聞，以154隻走私貓遭安樂死新聞最為矚目、排第一位。

由8個動保團體組成的動物保護立法運動聯盟今天發布新聞稿，宣布動保社團票選的「2021年台灣十大動保新聞」，包含走私貓遭安樂死、頑皮世界野生動物園宣布終止自非洲引進長頸鹿、白犀牛等野生動物等。

根據票選排行，十大動保新聞第1名為今年8月中有154隻走私貓全數遭檢疫單位安樂死；第2名是頑皮世界野生動物園計畫自非洲史瓦帝尼引進18隻長頸鹿、白犀牛等，引發動團抗議，宣告作罷，第3名王光祿狩獵釋憲案，大法官裁定狩獵文化與野生動物保育，應衡平考量。

第4至6名為動團控埃及聖䴉、綠鬣蜥等外來種動物的移除失序、失當，要林務局建立人道移除規範，並從源頭杜絕外來種的輸入、飼養；陽明山國家公園圍籬設置不當，未妥適照顧動物福利，致擎天崗50頭水牛接連暴斃，疑似餓死；與女友情感生變，男子開水澆淋共養貓咪「茶茶」致死。

第7名、8名分別是咬死男童比特犬面臨人道處理，民眾一人一信即時救援挽回性命，屏東縣長裁定將可送養；衛福部管理健康食品，允許廠商依據動物實驗結果即可宣稱功效，與國際規範背道而馳，引發立委關切。

以及第9名動團長期蒐證揭發桃園X Park水族館罔顧動物福利，抗議活動引發大眾關注動物展演對動物權益與福祉的剝削；第10名「流浪動物」應不應該餵養，引發各自支持民眾在公共政策網路參與平台激烈交鋒，農委會舉辦座談，但問題未解。

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動法聯表示，十大動保新聞的時代意義與多元發展，在於國人對動物保護的關注，已從傳統犬貓等動物，擴大到動物的科學應用、展演利用，對於動物福利的認知，也從明顯可見的虐待、虐殺，延伸到野生動物的人道移除與經濟動物的人道圈養。

動法聯指出，明天將舉辦第一屆全國動物保護會議，主旨在呼應人類、動物與環境「健康一體、福利一體」觀念與精神，認知動物保護應涵蓋動物生理、身體與心理的健康，希望凝聚共識，以利促進台灣成為友善動物的社會。（編輯：陳清芳）1101228