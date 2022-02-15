棄2犬在家逾月不顧 嘉義民眾遭罰11萬

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣中埔鄉某民宅關留2犬隻，主人離家月餘任自生自滅，靠鄰居投餵存活，家畜所接獲民眾通報救出犬隻，但飼主避不見面，依違反動保法等規定，共開罰11萬3000元。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，家畜疾病防治所去年5月接獲民眾通報中埔鄉和興村某民宅飼主已1個多月沒回家，獨留2犬隻自生自滅，期間全靠鄰居投餵存活，案經家畜所派員會同警方與房東救出犬隻，所幸犬隻健康狀況良好。

嘉義縣家畜所長林珮如今天接受中央社記者訪問表示，飼主未對所飼養犬隻完成絕育、寵物登記與施打狂犬病疫苗，家畜所依違反動物保護法與動物傳染病防治條例等規定開罰新台幣8萬3000元。

林珮如說，家畜所多次約談飼主，他避不見面，再依動保法加罰棄養3萬元，裁罰累計達11萬3000元，是目前家畜所查獲棄犬案件，裁罰最重的。

林珮如指出，為救助危難動物，縣府成立24小時動物緊急救援專線（0932-525-995），每年約接獲400件通報，救助動物不計其數，此次也是民眾撥打專線電話，才能救助這2隻可憐的狗。

林珮如強調，設置專線立意良善，但發現很多民眾濫用公務資源，例如自己撞傷犬隻卻不自行送醫，自家飼養犬貓生病即棄養，或是根本不想看到犬貓就謊報動物受傷，要管制人員帶走。

近來也發生嘉義縣以外縣市民眾撥打專線電話，甚至接獲來自花蓮民眾的求救電話，讓家畜所人員哭笑不得。（編輯：謝雅竹）1110215