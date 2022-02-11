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狗遭套袋丟河川 高雄動保處解剖推測死後棄屍

2022/2/11 20:45
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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市甲仙區大邱園有犬隻遭套袋丟入河川。高市動保處表示，已打撈這2隻米克斯、1隻惡霸犬，都沒晶片，經解剖惡霸犬確認沒有外傷或遭毒死等情況，推測是死亡後遭棄屍。

台南動保人士徐文良昨天傍晚在臉書發文指出，民眾通報在高雄市甲仙區大邱園小河流，有多具比特犬被裝入麻袋束口用鐵絲，然後丟入河川。

高雄市動保處副處長段奇漢接受中央社記者電訪表示，動保處今天派人前往打撈，現場共打撈3具犬屍，都沒有晶片，其中1隻是惡霸犬、2隻是混種「米克斯」，且2隻米克斯屍體已經腐爛、不適合解剖。

段奇漢表示，惡霸犬經解剖，沒有發現肺部積水，確定是死後才被丟到水裡，且身上也沒有外傷、骨折或內出血情況，胃中也沒有內容物、食道無異常，排除遭毒死的可能。因此懷疑是犬隻猝死後，遭民眾依「死狗放水流」的習俗處理。

段奇漢表示，死亡犬隻中沒有比特犬，應是民眾從岸上往下看的時候誤將惡霸犬看成比特犬；他也說，近期發布比特犬禁養令後，並無傳出比特犬棄養案件，反而很多民眾主動到動保處登記植晶片。

動保處也提醒，隨意丟棄動物屍體恐涉及廢棄物清理法，民眾如發現路倒動物屍體可通報清潔隊，清潔隊到場將掃瞄動物是否有晶片後委託專門廠商火化動物屍體，如動物有晶片號碼，將交由動保處通知飼主處理。（編輯：郭諭儒）1110211

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