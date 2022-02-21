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女通緝犯拒檢衝撞土城警開4槍 車掉入生態池就逮

2022/2/21 19:15
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市土城區今天下午出現槍響，有女子駕車拒檢衝撞，警方開4槍仍遭逃逸，追緝過程，女子不僅擦撞機車，更衝入板橋某處生態池中狼狽就逮，經查她是通緝犯將被解送歸案。

土城警分局發布訊息指出，清水派出所員警今天下午4時30分於土城區裕民路185巷口攔查1輛廂型車時，車上女駕駛拒檢，不僅攔查不停並意圖衝撞員警，警員對車輛左前輪開4槍，但女駕駛仍駕車衝撞逃逸。

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警方積極尾隨追緝，女駕駛行經土城區中央路一段143巷口時擦撞機車，造成56歲的黃姓女騎士輕微擦傷；隨後加速往板橋區行駛，就在板橋區四川路左轉高爾夫路時，車子失控衝進路旁生態池。

這輛廂型車受困池中，女駕駛自行脫困，從生態池中爬出車外來到池邊時，一旁等候的員警立即上銬逮捕。經查這名27歲的張姓女駕駛因2件詐欺案遭通緝。警詢後，依案將張女解送新北地檢署等歸案。（編輯：戴光育）1110221

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