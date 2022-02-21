假開飲料店掛布條「疫情暫緩」 暗藏大麻種植場

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台中市警方21日宣布破獲以飲料店為掩護，並以疫情為由暫停營業在屋內種植大麻案，在嘉義市東區1棟透天厝民宅內查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包及LED燈、培養土、肥料、灑水器、除濕機等栽種工具。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警方今天宣布破獲以飲料店為掩護，並以疫情為由暫停營業在屋內種植大麻案，經掌握情資在嘉義市東區透天厝內起出81株大麻及半成品大麻葉等，全案移送嘉義地檢署偵辦。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊上午在記者會中指出，去年5月間接獲栽種大麻毒品情資，經過濾清查初步掌握李姓嫌犯（22歲）相關涉案事證後，即報請嘉義地檢署檢察官指揮，並與嘉義縣警察局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組積極偵辦。

警方指出，經專案小組長期密集進行跟監埋伏，於去年9月15日持搜索票、拘票執行查緝，當場在嘉義市東區1棟透天厝民宅內查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包及LED燈、培養土、肥料、灑水器、除濕機等栽種工具。

警方進一步調查發現，李姓犯嫌向不知情屋主承租透天民宅後，謊稱將作為經營飲料店使用，卻因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情關係，暫時無法營業，並將大門深鎖，另在1樓店面前懸掛「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」等內容的紅布條，以掩人耳目。

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警方表示，李嫌就在透天厝3樓發展另類「宅經濟」，充當自耕農以土耕法栽種、產製大麻，意圖販售予下游購毒者牟利。由於大麻種植場隱身於民宅林立的道路旁，平日車輛往來頻繁，難以察覺確切地點，還好在專案小組人員抽絲剝繭、鍥而不捨積極追查，終一舉破獲這處大麻種植場，成功遏阻毒品流入市面。

警方說，全案調查後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請嘉義地檢署偵辦，並於今年1月依法提起公訴。（編輯：謝雅竹）1110221