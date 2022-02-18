更多編輯台推薦新聞：
冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

女法官被爆曠職、怠職僅扣薪 苗栗地院3點聲明

2022/2/18 20:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗地院法官周靜妮曾命涉家暴案少年當庭自行掌嘴引發爭議，又常曠職、積案逾300件。針對媒體質疑法院僅以扣薪處理，苗栗地院發表聲明，已移送法評會，並非沒有究責。

ETtoday新聞雲/雲論今天刊登內容提及周靜妮法官近2年來曠職、怠職行為，「苗栗地院近2年來的究責作為竟然只是以扣薪處理」、「這種監督、咎責方式，連民間企業都比不上」。對此，苗栗地方法院下午發布新聞稿，做出3點聲明澄清。

苗栗地院聲明指出，周靜妮法官自2020年起經常曠職，法院已於2021年3月24日召開自律委員會，併同其他事件（如命少年掌嘴事件等），決議將周法官移送法官評鑑委員會（法評會已於今年1月14日作成決議）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聲明第2點提到，周靜妮2021年曠職部分，苗栗地院已於今年1月12日召開自律委員會，決議將周法官移送法官評鑑委員會。

苗栗地院強調，對於周法官因曠職而扣其薪資，是基於人事行政規定（所有公務員曠職均須扣薪），所以法院對周法官的曠職處理，不是僅有作扣薪處理。對於周法官的曠職及怠於執行職務的行為，苗栗地院已經自律委員會決議，移送法官評鑑委員會處理，並非沒有對周法官究責。（編輯：方沛清）1110218

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族