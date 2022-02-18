女法官被爆曠職、怠職僅扣薪 苗栗地院3點聲明

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗地院法官周靜妮曾命涉家暴案少年當庭自行掌嘴引發爭議，又常曠職、積案逾300件。針對媒體質疑法院僅以扣薪處理，苗栗地院發表聲明，已移送法評會，並非沒有究責。

ETtoday新聞雲/雲論今天刊登內容提及周靜妮法官近2年來曠職、怠職行為，「苗栗地院近2年來的究責作為竟然只是以扣薪處理」、「這種監督、咎責方式，連民間企業都比不上」。對此，苗栗地方法院下午發布新聞稿，做出3點聲明澄清。

苗栗地院聲明指出，周靜妮法官自2020年起經常曠職，法院已於2021年3月24日召開自律委員會，併同其他事件（如命少年掌嘴事件等），決議將周法官移送法官評鑑委員會（法評會已於今年1月14日作成決議）。

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聲明第2點提到，周靜妮2021年曠職部分，苗栗地院已於今年1月12日召開自律委員會，決議將周法官移送法官評鑑委員會。

苗栗地院強調，對於周法官因曠職而扣其薪資，是基於人事行政規定（所有公務員曠職均須扣薪），所以法院對周法官的曠職處理，不是僅有作扣薪處理。對於周法官的曠職及怠於執行職務的行為，苗栗地院已經自律委員會決議，移送法官評鑑委員會處理，並非沒有對周法官究責。（編輯：方沛清）1110218