男子涉變造照片詐領政府補助8萬元 檢方約談10人

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（中央社記者沈佩瑤新北20日電）新北市某跆拳道協進會陳姓總幹事涉變造照片，分別向中油、法務部等多個政府機關申請經費，詐得8萬元補助。新北檢方今天搜索陳男住處及辦公處所，約談被告在內共10人到案。

新北地檢署晚間發布新聞稿指出，陳姓男子擔任新北市某區跆拳道協進會總幹事，他明知道民國110年4月間舉辦的跆拳道錦標賽，並沒有辦理「節能追求永續發展」、「反毒反詐騙」、「愛護森林」及「節能減碳」宣導，活動現場也沒有懸掛相關宣導布條。

陳男竟以電腦修圖軟體變造活動照片，分別向中油公司、法務部保護司、行政院農業委員會林務局及台電公司申請經費，詐得總計新台幣8萬元補助款，事後中油公司及法務部保護司察覺有異，函請新北地檢署偵辦。

檢方表示，新北檢黑金組檢察官蔡妍蓁今天指揮法務部廉政署，搜索陳男住處及辦公處所，查扣照片、單據等電磁紀錄及文書資料、手機及筆電等證物，並通知被告及相關證人10人到案說明。

檢方呼籲，民眾切勿貪圖不法利益詐領政府相關補助，造成國家財政成本增加以及觸犯刑法詐欺等罪，民眾如有發現相關不法，也請踴躍檢舉。（編輯：張銘坤）1110120