竹檢偵結32年前古井童屍案 過追訴期不起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹地檢署今天偵結一起32年前古井童屍案，凶手為死者父親，他坦承將窒息死亡兒子丟入古井，但因已過10年追訴期，檢方不起訴，但也讓懸案獲偵結，死者安息。

新竹地檢署向中央社記者表示，西元1989年12月3日，新竹市埔頂路一處加蓋的古井內，發現1名年約10餘歲，赤裸男童屍體，檢方當時研判死亡時間約1週，死因為遭勒頸窒息，但當時未抓到凶手，也無人認屍成為懸案。

檢方說，經重啟調查，警方從老舊卷宗資料過濾發現，一名高姓男子曾向警方報案，聲稱他的哥哥失手殺死14歲兒子，棄屍古井，後來，找到報案高男的哥哥後，證實為死亡男童的父親。

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檢方指出，高父坦承因兒子為身心障礙者，也有精神問題，經常走失，因他需在外工作，才以塑膠鍊子拴住兒子手腳，避免兒子亂跑。但兒子因掙脫，導致鍊子意外勒住脖子，窒息死亡，才將屍體棄屍於老家古井，再宣稱兒子走失。

檢方今天也發布新聞稿表示，依據高父等供詞、相關證物，將高父依涉過失致死、遺棄屍體等罪嫌送辦。不過，因已過刑法規定10年追訴期，予不起訴處分，但宣告32年的懸案偵查終結，死者安息。（編輯：張銘坤）1110121