更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

竹檢偵結32年前古井童屍案 過追訴期不起訴

2022/1/21 17:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹地檢署今天偵結一起32年前古井童屍案，凶手為死者父親，他坦承將窒息死亡兒子丟入古井，但因已過10年追訴期，檢方不起訴，但也讓懸案獲偵結，死者安息。

新竹地檢署向中央社記者表示，西元1989年12月3日，新竹市埔頂路一處加蓋的古井內，發現1名年約10餘歲，赤裸男童屍體，檢方當時研判死亡時間約1週，死因為遭勒頸窒息，但當時未抓到凶手，也無人認屍成為懸案。

檢方說，經重啟調查，警方從老舊卷宗資料過濾發現，一名高姓男子曾向警方報案，聲稱他的哥哥失手殺死14歲兒子，棄屍古井，後來，找到報案高男的哥哥後，證實為死亡男童的父親。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方指出，高父坦承因兒子為身心障礙者，也有精神問題，經常走失，因他需在外工作，才以塑膠鍊子拴住兒子手腳，避免兒子亂跑。但兒子因掙脫，導致鍊子意外勒住脖子，窒息死亡，才將屍體棄屍於老家古井，再宣稱兒子走失。

檢方今天也發布新聞稿表示，依據高父等供詞、相關證物，將高父依涉過失致死、遺棄屍體等罪嫌送辦。不過，因已過刑法規定10年追訴期，予不起訴處分，但宣告32年的懸案偵查終結，死者安息。（編輯：張銘坤）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族