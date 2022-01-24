男子酒駕開無牌車拒檢撞2車 宜蘭警開2槍逮捕

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李姓男子23日晚間酒後駕駛未懸掛車牌的車輛遇宜蘭警方盤查卻加速逃逸，撞上路邊2輛車後停下，警方喝令李男下車，但李男仍疾駛，警方朝左前輪連開2槍，李男隨後棄車逃跑仍被警方逮捕，詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月24日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）李姓男子昨天晚間駕駛未懸掛車牌的車輛遇警方盤查卻加速逃逸，撞上路邊2輛車，還試圖衝撞警車，警方朝輪胎連開2槍，最後在宜蘭火車站前逮捕李男，經實施酒測，酒測值達每公升0.63毫克。

警方表示，宜蘭縣政府警察局宜蘭分局進士派出所所長張肇珈、警員尤聖堯、王宥翔昨天晚間近9時執行巡邏勤務時，在東門夜市前發現28歲李姓男子駕駛的車輛未懸掛車牌且未開車燈，立即上前攔查。

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未料，李男卻加速逃逸，在宜興路接連撞到2輛車停下，警方在後追逐趕抵現場喝令李男下車，但李男仍拒絕接受盤查，再度加速逃逸甚至試圖衝撞警用機車，警方見狀朝左前輪連開2槍。

雖然車輛左前輪胎已飛走，但李男仍逆向疾駛，隨後棄車跑了約100公尺，最後被警方在宜蘭火車站前壓制逮捕，經對李男實施酒測，酒測值達每公升0.63毫克，警方詢後依公共危險罪及妨害公務罪嫌，將李男移送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：曹宇帆）1110124