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酒駕修法
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酒駕修法1/14

立院初審酒駕最重判3年 肇事致死傷刑度不變

2022/1/21 12:02（1/21 13:55 更新）
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立法院司法及法制委員會21日初審通過刑法第185之3條條文修正草案，酒駕未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下。（中央社檔案照片）
立法院司法及法制委員會21日初審通過刑法第185之3條條文修正草案，酒駕未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北21日電）遏止酒駕，立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法第185之3條條文修正草案，將酒駕即便未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金。

朝野立委提案修法加重酒駕刑責，例如將酒駕未肇事的刑責，改為3年以下或1年以上5年以下有期徒刑等；因而致人於死的法定刑，納入死刑、無期徒刑，並非只有現行規定的3年以上10年以下有期徒刑。

立法院司法及法制委員會今天併案審查朝野立委所提，攸關酒駕未肇事、肇事致人傷亡刑責的刑法第185之3條條文修正草案等案；法務部次長蔡碧仲、司法院副秘書長周占春等人列席。

根據現行刑法185-3條規定，駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

經在場立委與官員2小時左右的討論後，通過國民黨立委葉毓蘭等人所提修正動議，將現行酒駕未肇事的刑責，從2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金的規定，改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

至於酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，在場立委與官員達成共識，維持現行刑度，但增訂得併科罰金的規定。

初審通過條文規定，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

初審通過條文規定，「曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。」

此外，委會員審查時也通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛生福利部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施，以保障國人生命安全等。全案不須交由黨團協商。（編輯：蘇龍麒）1110121

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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