酒駕加重刑責三讀 民團樂觀其成

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（中央社記者余曉涵台北24日電）立法院今天三讀修正通過刑法第185條之3條文，提高酒駕刑責。台灣安全駕駛監督聯盟發起人林美娜表示，對於修法樂觀其成，但希望可以把最低本刑提高，會繼續倡議。

遏止酒駕，立法院臨時會院會三讀修正通過刑法第185條之3條文，將酒駕未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金。

前台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長、現任台灣安全駕駛監督聯盟發起人林美娜說，一直在倡議的是可以提高最低本刑，避免法官會因為法律而過於輕判，不過這部分沒有被接受，將會繼續倡議，希望能夠提高最低本刑。

林美娜指出，雖然這次把將酒駕即便未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，但在法官的權柄下，還有很多東西可以處理，像是可以有更多的預防性羈押作為，來做到預防。

「人怕關，車怕扣。」林美娜強調，應該要在酒駕導致無法彌補的悲劇之前，就要來防制及協助再犯的酒駕者。

林美娜說，全民應該要有共識，幫助酒駕累犯，像這次說要公布累犯名字及犯罪事實，就是要利用整個社會的共同壓力施加給酒駕者，讓他們知道，與其造成別人家破人亡，寧可讓酒駕者身敗名裂。

林美娜認為在酒駕防制上可以因應科技，她說，有酒駕紀錄的人，政府都有相關資料，政府也可以在高風險時期發細胞簡訊警告，提醒這些有酒駕紀錄的人不要酒駕。

林美娜也認為，每次修法都是有重大酒駕案犧牲很多生命才獲得修法，雖然對於修法樂觀其成，但希望檢察官及法官可以先用現有的法律工具來做預防性羈押，因為教化必須在當下處罰才有效果，酒駕累犯預防性羈押數天不予交保，對酒駕累犯者直接有感。（編輯：管中維）1110124