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前北市里長朱雪璋持有開鋒兵器 被判拘役55天

2022/1/24 12:20
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（中央社記者林長順台北24日電）前台北市光信里長朱雪璋設局砍人被判刑6年確定，服刑中。檢警當年搜索朱男住處時，在沙發夾層查獲1支雙面已開鋒槍頭（兵器）。北院判朱男拘役55天，得易科罰金。可上訴。

朱雪璋於民國105年2月間不滿王姓男子在他經營道場前拍攝挑釁照片，透過臉書（Facebook）假藉切磋武藝為由邀王男到道場，另安排20多人埋伏道場樓梯間，待王男等人赴約後，眾人將王男圍毆、砍傷。

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台北地檢署於105年3月23日指揮台北市大安警分局搜索朱雪璋住處等地，查獲刀械、球棒、棍棒、手機等相關證物。案經北檢起訴後，最高法院109年5月間判處朱雪璋6年徒刑，全案定讞；朱雪璋隨後潛逃到中國，同年9月間遭押解歸案，發監執行。

檢警當年搜索朱雪璋住家時，在沙發夾層查獲到1支雙面已開鋒的槍頭（兵器），北檢依槍砲彈藥刀械管制條例起訴朱男。台北地方法院今天判處朱雪璋拘役55天，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110124

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