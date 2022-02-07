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狗竄出害騎士摔車死 警依狗毛查案飼主遭判8月

2022/2/7 12:25（2/7 13:04 更新）
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1名女騎士2年前因狗竄出而摔車死亡。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
1名女騎士2年前因狗竄出而摔車死亡。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者劉世怡台北7日電）新竹1名女騎士2年前因狗竄出而摔車死亡，警方將機車底盤毛髮送驗及比對監視器畫面後，認定竄出的是孫姓飼主的狗「布丁」。二審日前依過失致死罪，判飼主8月徒刑，可上訴。

依據二審台灣高等法院判決指出，孫姓飼主在住處飼養1隻名為「布丁」的黃色犬隻，「布丁」於民國109年2月8日在未繫繩、無人看顧的情況下在外散步，正好王姓女騎士騎車行經道路時，「布丁」突然從機車右方竄出，她因煞車不及人車倒地並撞傷頭，經送醫搶救後仍不治身亡，王女的家人後來提告。

警方調閱沿路監視器之外，在王女機車底盤右側找到1根毛髮，並採集「布丁」口水送請法務部調查局進行鑑定，鑑定結果DNA（去氧核糖核酸）均相符；檢方對孫姓飼主起訴。

一審判飼主8月徒刑，經上訴，二審由高院審理，飼主主張，狗外出會繫狗鍊，肇事犬隻並非「布丁」。

二審審酌孫姓男子身為肇事犬隻「布丁」的飼主，本應善盡監管義務，卻疏於注意，讓「布丁」於無任何約束下恣意在外散步，導致本件死亡車禍，且孫男至今仍否認犯行、無賠償意願，犯後態度不佳等，依過失致死罪，判刑8月，可上訴。（編輯：張銘坤）1110207

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