北市水快4車連環撞 疑違規變換車道釀禍

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）年後開工首日，北市中山區水源快速道路今早發生4車連環撞事故，緣起謝男駕車向左跨越雙白線不慎撞上與左側陳男座車所引發意外，警方初步排除4車駕駛酒駕，肇責待後續釐清。

台北市警察局文山第二分局交通分隊分隊長張議瑋今天對外說明，上午8時27分獲報，指轄內水源快速道路靠近基隆高架匝道口發生一起4車擦撞事故。

警方立即派員到場處理，經查小客貨車駕駛謝男案發時從水快南往北方向的中間車道向左跨越雙白線（禁止變換車道線）後，不慎和左側車道的陳陳自小客貨車相撞，陳男座車失控再和其右側兩車道小客車連環撞。

由於這起連環撞事故佔用水快南往北方向兩車道，僅剩1車道通行，適逢春節連假後第1個上班日，影響前往北市方向的車流。

文山二分局立即啟動交通快打警力，除於現場事故進行交通疏導外，也協請警廣宣導用路人改道，並通知相關單位到場進行排除作業，迅速恢復交通。

針對這起4車連環撞事故，警方初步已排除4車駕駛酒駕，肇事責任待後續蒐集相關資料進行釐清。（編輯：張銘坤）1110207