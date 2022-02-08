國3休旅車頂箱爆開砸中2車 疑承受不住高速風壓

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國道公路警察局第7警察大隊8日指出，51歲郭姓男子1月30日駕駛休旅車行經國道3號北上199公里快官路段時，疑因車頂行李箱承受不住高速風壓，導致鎖扣脫落，造成行李箱蓋翻開往後方彈飛，後方2車閃避不及，先後被箱蓋砸中，所幸無人傷亡。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月8日

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）郭姓男子日前駕駛休旅車行經國道3號北上快官路段時，休旅車車頂箱疑似無法承受高速風壓突然爆開，箱蓋砸中另2輛休旅車，幸無人傷亡，國道警員趕到現場，依法對郭男開罰。

國道公路警察局第7警察大隊快官分隊長黃昱維今天接受媒體聯訪時指出，51歲郭男1月30日上午駕駛休旅車，行經國道福爾摩沙高速公路北上199公里快官路段時，疑似因車頂行李箱承受不住高速風壓，導致鎖扣脫落，造成行李箱蓋翻開。

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國道警方指出，休旅車箱蓋往後方彈飛，後方2輛休旅車閃避不及，先後被箱蓋砸中，所幸無人傷亡，郭男趕緊把休旅車停在路肩，國道警員到場後封閉此路段，也針對郭男等3人進行酒測，3人酒測值都為零。

黃昱維說，郭男已違反道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，呼籲駕駛人在上路前要檢查車況及車頂箱等加裝物，避免發生意外，確保行車安全。（編輯：陳仁華）1110208