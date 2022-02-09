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未固定輪椅導致乘客摔傷身亡 客運司機遭起訴

2022/2/9 17:09
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（中央社記者蕭博文台北9日電）基隆客運王姓司機搭載乘坐輪椅的乘客時，涉嫌未以安全帶等設備牢牢固定輪椅，導致車輛轉彎時，乘客自輪椅摔落，送醫不治。士檢日前偵結，依過失致死罪嫌起訴王男。

士林地方檢察署起訴書指出，王姓司機於民國110年10月3日駕駛營業用大客車，於新北市金山區搭載乘坐輪椅的康姓乘客，涉嫌未依規定以安全帶等設備將輪椅固定在身心障礙區域。

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起訴書指出，王姓司機未固定輪椅即貿然快速起步，行經新北市淡水區興仁路時，因右轉彎車速過快，導致康姓乘客不慎自輪椅上摔落跌倒，受有創傷性蜘蛛網膜下出血、頭部開放性傷口等傷害，並引發肺炎合併敗血症，送醫急救不治。

檢察官認為，司機搭載乘坐輪椅的乘客時，應將乘客牢牢地固定在身心障礙人士乘坐區，以防止乘客不慎摔落，當時並無不能注意的情況，王男疏於注意導致乘客身亡，涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。（編輯：張銘坤）1110209

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