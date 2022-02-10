台南警員盜賣個資 羈押禁見

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市警局歸仁分局交通分隊曾姓警員去年8月起提供翁姓當鋪業者流當車或權利車的車籍與車行紀錄，再收賄新台幣2萬5000元，南檢搜索拘提，昨晚訊後聲押曾、翁兩人獲准。

台南市警局歸仁分局去年9月進行內部定期資安稽查發現，交通分隊29歲曾姓警員查詢電腦系統資料異常，報請台南地檢署指揮偵辦，曾姓警員隨後也被調職善化分局。

南檢昨天兵分多路，搜索善化分局等處，傳喚拘提7人到案，包括3名警員、1名當鋪業者及3名證人。

南檢調查，曾姓警員去年8月透過警方電腦系統查詢40筆至50筆流當車或權利車的車籍與車行紀錄，1筆車籍收費3000元至5000元，1筆車行紀錄1萬元至1萬5000元；曾姓警員提供資料給當鋪業者21歲翁姓男子後，收賄2萬5000元。

南檢昨晚訊後，認定曾、翁兩人涉犯貪污治罪條例，罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。另遭傳喚的2名警員及3名證人請回。南檢將持續追查是否有其他警員及業者涉案。

台南市警局昨晚得知曾姓警員遭羈押禁見後，立刻記2大過免職處分。（編輯：唐聲揚）1110210