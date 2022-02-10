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男子虐貓致死 新北檢提起公訴求重判

2022/2/10 17:45
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（中央社記者沈佩瑤新北10日電）新北蘆洲黎姓男子疑因與女友糾紛後，涉凌虐女方飼養貓咪「茶茶」致死，還涉偷拍2人私密影片恫嚇散布。新北檢日前依法對黎男提起公訴，並建請法官從重量刑。

根據新北地檢署起訴書，黎男和女友交往期間，同住女方位於蘆洲區租屋處，民國110年8月17日，黎男疑與女友糾紛，傳訊恫嚇她若不返回住處，就要對「茶茶」不利。

黎男隨即持棍棒毆打「茶茶」，並把貓咪關進籠子裡拿熱水燙貓，甚至拍攝虐貓過程傳給女友，出言謾罵，「見你一次砍你一次」等語。

當晚因房東要求黎男搬走，黎男涉嫌把女友的2台相機、1台平板電腦、眼鏡、皮包及衣物打包帶走拒還；之後，黎男傳給女方偷拍的2人私密影像，威脅要散布公開。

檢方偵辦時，黎男坦承虐貓，其餘犯行均否認，檢方調查後認為黎男涉違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占等罪嫌，且他有前科，5年內再犯，請法院審酌是否加重其刑。

檢方認為，黎男僅因細故就以凶殘手段虐貓致死，甚至拍攝虐貓過程傳給被害者，惡性非輕，犯後否認犯行，並無悔意，請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1110210

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