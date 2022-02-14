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現役軍人涉殺2幼子後墜樓輕生昏迷 家屬簽署放棄急救

2022/2/14 15:14（2/14 15:37 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）住台中市潭子區的蕭姓空軍上兵疑與妻子感情不睦，昨天凌晨殺害2名幼子後跳樓送醫急救，院方今天表示，患者持續昏迷，家屬已簽署放棄心肺復甦術等急救同意書。

25歲蕭姓空軍上兵昨天凌晨疑似與妻子爭吵後，涉嫌將2歲半、1歲半的兒子殺害再墜樓輕生，急救後命危；因2歲半男童脖子有明顯刀傷，檢警將擇期會同法醫解剖，釐清2幼子確切死因。

蕭男墜樓後被送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方表示，蕭男到院前昏迷，顱骨骨折、顱內出血，嚴重腦水腫，術後於加護病房觀察中，昏迷指數3。

院方指出，蕭男到中午為止仍持續昏迷中，未脫離險境，家屬已簽署放棄心肺復甦術等急救同意書。

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對於這起家庭人倫悲劇，台中市社會局表示，市府對此不幸事件感到十分沉痛與遺憾，經查，個案過去沒有保護案件通報紀錄，相關案情目前由台中地檢署啟動偵辦中，社會局將全力提供家屬必要協助，度過難關。（編輯：卞金峰）1110214

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