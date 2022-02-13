現役軍人涉殺2幼子 15日解剖釐清男童死因

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25歲蕭姓職業軍人13日凌晨疑似與妻子爭吵後，他涉嫌將2歲半、1歲半的兒子殺害，再從3樓墜樓輕生，送醫急救。中央社記者趙麗妍攝 111年2月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）25歲蕭姓職業軍人今天凌晨疑似與妻子爭吵後，涉嫌將2歲半、1歲半的兒子殺害再墜樓輕生，急救後命危；因2歲半男童脖子有明顯刀傷，15日檢警會同法醫解剖，釐清2幼子確切死因。

台中市潭子區一處透天厝社區，今天凌晨2時有人自高樓墜落，民眾發現立刻通報警方，員警趕抵現場聯絡消防局派員救護，救護人員檢傷發現男子意識昏迷，將他送醫急救。現場交由警方處理。

中國醫藥大學附設醫院表示，男子到院前昏迷，顱骨骨折、顱內出血，嚴重腦水腫，術後於加護病房觀察中，昏迷指數3。

警方調查發現，墜樓男子為25歲蕭男，立刻通知屋內的家屬，蕭男岳母發現女婿墜樓，立刻趕往住家3樓查看，發現2歲半、1歲半的男孫倒臥臥室的床上，床單滿是血跡，當場崩潰痛哭，通報消防隊協助搶救。

救護人員發現2歲半男童的頸部有明顯刀傷，1歲半男童身上無明顯傷痕，2人身上已出現屍斑，明顯死亡多時，警方在現場起出1把水果刀。外出的蕭男妻子劉女接獲通知返家，得知小孩死亡，傷心大哭。

警方現場拉起封鎖線，檢察官下午前往殯儀館相驗，因2歲半男童的頸部有明顯刀傷，預計在15日安排法醫解剖，確認男童的真正死因，至於蕭男是否為行為人，將調查相關事證後釐清。

蕭男疑似在墜樓前在他的臉書（Facebook）發文，寫下妻子為何外出並貼出妻子與友人line的對話截圖，文中表示他不想離婚。事後，劉女則在蕭男文章留言，「你有得救，我小孩呢？」但隨後即刪除留言。

劉女提及，丈夫對孩子沒耐心，常把孩子丟給她照顧，當晚2人口角後她外出散心，未料返家後孩子竟遭毒手。蕭男自小父母離異，事發後，蕭男姊姊、姊夫趕抵醫院，因傷勢嚴重，家屬考慮放棄治療。台中市社會局經查案家過去沒有保護案件通報紀錄。

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據了解，劉女與2幼子和媽媽、姊姊住在潭子區住處，蕭男本在陸軍586旅服務，去年轉到空軍第三聯隊，休假時返回劉女住家，軍方指出，蕭男平常工作狀況正常，因與妻子感情發生問題，日前介入輔導，未料卻接獲輕生訊息。（編輯：陳仁華）1110213

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