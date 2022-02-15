鐵道迷搶拍美照竟掀平交道柵欄闖入 最重罰5萬元

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有民眾公布一段影片在壽豐鄉志學平交道旁所攝影片，畫面顯示一群人搶拍行駛中的火車，其中一名女子甚至不顧安危，掀起平交道柵欄趨近急駛而過的火車猛按快門。鐵路警察15日呼籲，民眾拍照要以安全為先，否則依鐵路法最重將可處新台幣5萬元罰鍰。（讀者提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月15日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）一群鐵道迷搶拍火車，竟然有人不顧安危，掀起平交道柵欄闖入軌道邊，貼近急駛而過的火車拍照。鐵警籲民眾美拍要以安全為先，否則依鐵路法最重將處新台幣5萬元罰鍰。

蒸汽火車頭的郵輪式列車行駛花東縱谷，吸引鐵道迷拍攝，今天有民眾公布一段影片，為1月23日在壽豐鄉志學平交道，一群人拍攝行駛中的火車，其中一名女子不顧安危，掀起平交道柵欄趨近急駛而過的火車猛按快門，讓一旁的民眾為她捏一把冷汗。

胡姓鐵道迷說，平交道柵欄已放下，那名女子竟然掀起來，然後從底下鑽入禁區，火車的速度很快，女子很可能被風切掃到、甚至捲入，這樣的恐怖行徑實在不可取。

對此，鐵路警察局花蓮分局副分局長陳家慶說，若有民眾提出畫面，將會追查這名女子身分送辦。

台鐵花蓮運務段長吳金添接受媒體聯訪表示，鐵道迷拍攝照片要注意安全，千萬不要拿生命開玩笑；鐵路法明訂行人、車輛在鐵路路線應遵守的範圍，若違者將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1110215