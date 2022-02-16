服役軍人演A片遭撤職 興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北16日電）在陸軍機械化步兵某旅任下士副車長的徐姓男子涉服役期間參與成人影音平台，演出性交影片，遭軍方撤職、停役。徐男興訟後，法院日前認定原處分並無違誤，判決駁回，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，徐男在軍中服役期間，於民國109年12月18日參與成人影音平台拍攝影片，除有裸露身體及生殖器外，更有大量性交畫面，且影片內容涉及婚外情、誘姦老婆，發展多人性關係等。陳姓上兵發現後，向部隊輔導長檢舉，徐男因此被調查。

軍方於110年1月27日召開懲處人事評議會，審認徐男的違失行為違反國軍軍風紀維護實施規定中的「妨害善良風俗（裸露身體）」，決議「撤職，並停止任用3年」，經核定於110年1月28日生效。本件呈送國防部陸軍司令部核定徐男停役。

徐男不服撤職等處分，循序提起行政訴訟。法院日前審酌，原處分並無違誤，判徐男敗訴，可上訴。

判決指出，軍方評議會時，徐男有到場陳述，多數委員認為徐男為資深士官幹部，竟不計形象罔顧軍職身分擔任成人影片演員，且演出內容違反善良風俗及一般民眾道德觀，已嚴重損害國軍形象。

判決提及，徐男母親已指認影片中的演員就是兒子的情形下，徐男仍矢口否認有拍片行為，足認徐男沒有深刻反省自己的過錯。（編輯：張銘坤）1110216