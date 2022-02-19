法務部打造國定古蹟嘉義舊監獄願景 辦協作會議

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（中央社記者蕭博文台北19日電）法務部今天於嘉義舊監獄舉辦「開放政府協作會議」，廣納政府公部門、專家、在地民眾多元聲音，期望透過公私協力合作，讓國定古蹟嘉義舊監獄未來營運方向，貼合民眾需要。

法務部發布新聞稿表示，為推動國定古蹟嘉義舊監獄的活化及再利用，法務部長蔡清祥先前邀請文化部長李永得現地場勘，期望與文化部聯手，讓嘉義舊監獄具備古蹟及矯正歷史保存、法治教育推廣、特色空間活用等功能。

新聞稿指出，法務部為進一步結合政府與民間力量，找到更多可能解方及建議，主動提出「國定古蹟－嘉義舊監獄園區未來營運方向」議題，在行政院指導下，今天於嘉義舊監獄舉辦協作會議。

法務部表示，協作會議成員包括政府公部門及民間團體代表、民意代表、專家、學者、文史工作者、旅遊達人及在地民眾等約70人，以「願景工作坊」形式，提出對於嘉義舊監獄的未來願景。

蔡清祥致詞時指出，已有百年歷史的嘉義舊監獄是台灣僅存日據時期規模最完整的監獄建築群，深具歷史脈絡、日式建築風貌，是一個適合向後代子孫述說故事，並富含法治及人權教育的歷史現場。

蔡清祥表示，嘉義舊監獄完整保存賓州制放射型監獄建築特色，目前全世界僅剩2座，另外一座是日本北海道的網走監獄。有鑑於日本網走監獄觀光盛況，相信嘉義舊監獄更有足夠條件，成為熱門觀光景點。

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蔡清祥指出，法務部近期協助嘉義市政府舉辦2021台灣設計展，嘉義舊監獄展區以青年旅館的形式呈現，成功吸引民眾目光，顯見嘉義舊監獄的觀光潛能及對民眾的影響力無遠弗屆，值得擴大活化再利用。

新聞稿最後提到，法務部期待這次協作會議能成為一個好的開端，接續公私合作，共同打造1座符合當代文資保存趨勢、永續經營及國際化、多元化的古蹟園區，也為開放政府協作會議再創成功事蹟。（編輯：戴光育）1110219